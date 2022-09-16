Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe , ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.









Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Gol VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Golün ardından hakem orta sahayı işaret ederken, pozisyon 1 dakika kadar VAR'dan izlendikten sonra gol kararı iptal edildi.

IRFAN CAN KAHVECİ RONALDO'YU GEÇTİ

Fenerbehçe'nin ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, Ekim 2019'dan bu yana Avrupa Kupaları'nda ceza sahası dışından beşinci golünü kaydetti. Milli futbolcu, Opta verilerine göre; Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu (5).