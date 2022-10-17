Süper Lig 'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0'la geçti. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'in 2. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci röportaj verdi.

Milli oyuncu, "Bartın'a baş sağlığı diliyorum, şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğini saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hocamızla beraber hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Bunun da faydalarını görüyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum. Umarım böyle sürer" ifadelerini kullandı.



