Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci: Kendimizi affettirmek istedik

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe 'nin, Antwerp'i 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldığı karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından önemli bir galibiyet olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

'Avrupa ligi ilginç...'

"3 mağlubiyetimiz vardı, kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyorduk. Maçtan önce de kaptanlarımız Mesut Ağabey, Gustavo takımla konuştular. Hep beraber olmamız gerektiğini söylediler. Takım olmadan kazanamayız maçlarımızı. İnşallah önümüzdeki Kayseri maçını da kazanıp milli takım arasına moralli gideriz. UEFA Avrupa Ligi ilginç bir lig. Daha önce Başakşehir'de tecrübe etmiştim. 4. maçtan sonra kazanmaya başlamıştık. Grubu lider bitirmiştik. Burası farklı bir lig. Önümüzdeki maçları kazanırsak gruptan çıkarız."