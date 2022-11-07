Süper Lig 'in 13. haftasında Sarı-Lacivertliler, Sivasspor 'u 1-0 geçti. Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe 'ye, Yiğido karşısında galibiyeti getiren golü Enner Valencia attı.

Kanarya'da günün başarılı isimlerinden İrfan Can Kahveci mücadelenin ardından konuştu. Milli oyuncu, "Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz. Dünya Kupası arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Hocanın aradan sonraki antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz. Giresunspor galibiyetiyle araya girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.







