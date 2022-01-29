Min-jae Kim, Güney Kore Milli Takımı’nın kampında açıklamalarda bulundu. Başarılı stoper, özellikle transfer iddialarıyla ilgili konuşarak, “Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe ’de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Bu arada Kim, Güney Kore’nin Lübnan’ı deplasmanda 1-0 yendiği Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında 90 dakika süre aldı.