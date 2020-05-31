Fenerbahçeli futbolcuların hepsi hazır

Bu şekilde formlarını korumaya çalışan oyuncuların bu konuda son derece başarılı oldukları ortaya çıktı. Riva Kampı’nda yapılan testlerde futbolcuların durumlarının beklenenden çok daha iyi olması teknik ekibi fazlasıyla memnun etti. Antrenörler, oyunculara tek tek teşekkür ederken idman temposu da bu sayede yükseldi. Fenerbahçe ilk olarak ligde 12 Haziran Cuma günü Kayserispor ile karşılaşacak. Ancak teknik ekibinden oyuncusuna kadar herkesin aklındaki tek maç Trabzonspor 16 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye Kupası Yarı Finali’nde 2-1’lik yenilginin rövanşı. Antrenman programı bile futbolcuların rövanşa tam olarak hazır halde çıkmasını sağlayacak

Futbolcuların canı çıktı

Riva’da her geçen gün idman temposunun artması, futbolcuları fazlasıyla zorluyor. Teknik ekip, sezonun kalan bölümünün başlamasına yaklaşık 10 gün kala kondisyon yüklemek için antrenmanın dozunu iyice yükseltti. Dünkü idmanda ısınmanın ardından çabukluk ve pas oyunları oynayan oyuncular, ana bölümde ise yine dayanıklılık parkuruna çıktı. Futbolcular özellikle arkalarına bağlanan ağırlıklarla koşarken zor anlar yaşadı.