İsmail Kartal, Kayseri galibiyetinin Ali Koç için doğum günü hediyesi olduğunu söylemişti. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında başkan Koç’un görüntülü arandığı, futbolcuların galibiyeti kendisine armağan ettikleri belirtildi.

Takım adına Ali Koç ile görüşen İsmail Kartal’ın, destekleri için başkana teşekkür edip doğum gününü kutladığı kaydedildi.

Ali Koç’un bu jest karşısında fazlasıyla duygulandığı, sahada gösterdikleri mücadele ve alınan galibiyet nedeniyle herkese tek tek teşekkür ettiği öğrenildi.