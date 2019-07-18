Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon formalarını değerlendirdi

Max Kruse: 3 formayla da güzel skorlar alacağımıza inanıyorum

Garry Rodrigues: Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Vedat Muriç: Formaların eskisi, yenisi fark etmez, mazisi kalır

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımı Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Forma tanıtımının ardından sarı-lacivertli futbolcular Max Kruse, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3 formanın da güzel olduğunu ifade eden Max Kruse, "Üç formayı da çok beğendim. Evimizde kullanacağımız formayı ve mavi olanı beğendim. Üçüyle de güzel skorlar alacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim fikrim değil genel olarak formalar çok güzel" diye konuştu.

GARRY RODRİGUES: FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Garry Rodrigues, "Üçünü de çok beğendim. Onları giyip Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günlerim gerçekten iyi çalışıyoruz. Sabırsızlıkla formayı giyip Fenerbahçe için sonuna kadar mücadele edeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

VEDAT MURİÇ: FORMALARIN ESKİSİ YENİSİ FARK ETMEZ, MAZİSİ KALIR

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Vedat Muriç, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Dışarıda gözüktüğünden, tahmin ettiğimden çok daha büyük. Mutluyum. Formaların eskisi, yenisi fark etmez, mazisi kalır. Tarihe adını yazdıran futbolcular gibi ben de adımı bu tarihe yazdırmak için geldim. Bu sezon çok başarılı olup hak ettiğimiz ve layık olduğumuz şampiyonlukları alacağız inşallah" şeklinde konuştu.

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