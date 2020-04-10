Fenerbahçeli futbolcular evlerinde spor yapıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelendi. Süper Lig'in de ertelenmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular, MACFit ve Life Fitness'in evlerine gönderdiği spor ekipmanlarıyla evlerinde spor yaparak formda kalıyor. Sarı-lacivertli oyunculardan Vedat Muriqi, Altay Bayındır ile Miha Zajc sosyal medya hesaplarından ''İçinde bulunduğumuz süreçte, idmanlarımıza evde devam edebilelim diye MACFit ve Life Fitness bizlere spor ekipmanı gönderdi. Bu sayede antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu büyük desteklerinden dolayı MACFit ve Life Fitness'a çok teşekkür ederiz. Sizler de evinizde spor yapmaya devam etmek için MACFit'in Instagram hesabını takip ederek, canlı yayınlanan derslere katılabilir, Youtube kanalından egzersiz videolarına ulaşabilirsiniz'' paylaşımı yaptı.

MACFit'le evde kal, hareketsiz kalma

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle (COVID-19) mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bundan dolayı düzenli sporun önemi bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri Mars Sportif, koronavirüs önlemleri sebebiyle evde vakit geçiren herkesi dijital platformlarından spor yapmaya davet ediyor. MACFit'in alanlarında uzman eğitmenleri, Instagram hesabından (macfitofficial) evde spor yapmak isteyenlere canlı yayın üzerinden ulaşıyor.



