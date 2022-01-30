Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya'ya talip var!
Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'ya Süper Lig ekiplerinden Giresunspor talip oldu. Pereira dönemimde fazlaca şans bulan sonrasında ise formasını kaptıran genç yıldızın tecrübe kazanması amaçlanıyor.
Fenerbahçe ara transfer döneminde stratejisini belirlemeye başladı. Sarı-Lacivertliler kadrodaki genç yıldızların tecrübe kazanmaları için başka kulüplere gitmesini amaçlıyor. Sezon başında Vitor Pereira'nın şans verdiği oyunculardan biri olan Muhammed Gümüşkaya'nın, Süper Lig 'de flaş sonuçlara imzasını atan Giresunspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Yeşil-Beyazlı takımın teknik patronu Hakan Keleş'in kadrosunda görmek istediği Muhammed'in takımdan ayrılmasına ise Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı.