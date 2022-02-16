Fenerbahçe , UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya sarı lacivertli futbolculardan Miha Zajc katıldı. Slovenyalı futbolcu zorlu bir maç oynayacaklarını ancak maçı kazanmak istediklerini söyledi.

İşte Miha Zajc'ın açıklamaları:

Zor bir maç olacak rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir takımla mücadele edeceğiz. Biz de iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteği ile beraber iyi bir performans sergileyerek maçtan galip ayrılmak istiyoruz.

Zor bir periyottan geçiyorduk. Uzun süredir kazanamadığımız maçlar vardı. Giresunspor maçında sahaya iyi bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Şu an kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Her maça çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. İyi bir karakter göstermek için çalışıyoruz. Savaşmamız gerekiyor. Savaştığımızı göstermeye çalışıyoruz. Kendimizi, Avrupa'da mücadele edebilecek bir takım olduğumuzu göstermeye çalışacağız.

Çok fazla şey değişti İsmail hoca geldikten sonra. Olumlu ve güzel bir değişim oldu. Enerjisini bize aktarıyor. İdman stillerini gösteriyor. İdmanlardaki çalışmalarımız güzel geçiyor. İdmanda da çok sıkı çalışıyoruz. Bu bizim için pozitif şeyler. Bunların olumlu değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Bu da ilerleyen haftalarda maçlara yansıyacaktır. Umarım alacağımız galibiyetlerin devamı gelir.

Avrupa'daki her takım organize bir şekilde maçlarının çıkarıyor ve her takım modern bir futbol oynuyor. Atak yapan, önde baskı yapan ekipler. Biz daha kaliteli bir takımız. Saha içerisinde organize hareketlerimizle birlikte kazanacağımızı düşünüyorum. Umarım kazanan taraf bizler olacağız.