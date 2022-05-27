Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun makine öğrenim performans indeksine göre Mert Hakan Yandaş, Süper Lig 'de 2021-22 sezonunun en iyi oyuncuları arasında yer aldı. Mert Hakan Yandaş ayrıca paslaşma parametrelerinde gösterdiği performans neticesinde topladığı 150 Comparisonator Paslaşma Performans Index puanıyla da bu alanda defansif orta sahalar & merkez orta sahalar & ofansif orta sahalar (toplamda 88 futbolcu) arasında en iyi 2. oyuncu olmayı başardı.

Mert Hakan Yandaş'ın Süper Lig'deki (DOS & MOS & OOS - 88 oyuncu) tüm Orta Sahalar arasındaki sıralamaları ise şu şekilde oldu;

• 1. Sıra: "Asist" - 0,57 (90 dakika başına)

• 1. Sıra: "Rakip 3. Bölgeye Yapılan Pas" - 30,46 (90 dakika başına)

• 1. Sıra: "Rakip 3. Bölgeye Yapılan İsabetli Pas" - 23,62 (90 dakika başına)

• 1. Sıra: "Asist Beklentisi (xA)" - 0,53 (90 dakika başına)

• 2. Sıra: "Başarılı Orta" - 0,98 (90 dakika başına)

• 3. Sıra: "Şut Pası" - 1,72 (90 dakika başına)

• 3. Sıra: "Başarılı Anahtar Paslar" - 0,98 (90 dakika başına)



