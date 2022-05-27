Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş sezonun en iyi orta saha oyuncusu oldu
Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun Süper Lig'de sezonun en iyi performansları analizine göre Mert Hakan Yandaş; gösterdiği performans ile 2021-22 sezonunda tüm orta saha oyuncuları arasında "90 dakika başına topladığı 339 Comparisonator Ofansif Performans Index Puanı" ile en iyi orta saha oyuncusu oldu.
Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun makine öğrenim performans indeksine göre Mert Hakan Yandaş, Süper Lig 'de 2021-22 sezonunun en iyi oyuncuları arasında yer aldı. Mert Hakan Yandaş ayrıca paslaşma parametrelerinde gösterdiği performans neticesinde topladığı 150 Comparisonator Paslaşma Performans Index puanıyla da bu alanda defansif orta sahalar & merkez orta sahalar & ofansif orta sahalar (toplamda 88 futbolcu) arasında en iyi 2. oyuncu olmayı başardı.
Mert Hakan Yandaş'ın Süper Lig'deki (DOS & MOS & OOS - 88 oyuncu) tüm Orta Sahalar arasındaki sıralamaları ise şu şekilde oldu;
• 1. Sıra: "Asist" - 0,57 (90 dakika başına)
• 1. Sıra: "Rakip 3. Bölgeye Yapılan Pas" - 30,46 (90 dakika başına)
• 1. Sıra: "Rakip 3. Bölgeye Yapılan İsabetli Pas" - 23,62 (90 dakika başına)
• 1. Sıra: "Asist Beklentisi (xA)" - 0,53 (90 dakika başına)
• 2. Sıra: "Başarılı Orta" - 0,98 (90 dakika başına)
• 3. Sıra: "Şut Pası" - 1,72 (90 dakika başına)
• 3. Sıra: "Başarılı Anahtar Paslar" - 0,98 (90 dakika başına)