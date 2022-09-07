UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe , yarın Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro, bu maça dair değerlendirmelerde bulundu.





İşte Joao Pedro'nun Dinamo Kiev maçı ile ilgili açıklamaları:

Yarın önemli bir maça çıkacağız. Evimizde taraftarımızın desteğiyle oynayacağız. Rakip takımı tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Galibiyetle başlayabilmek bizim için önemli olacak. Önemli bir turnuva. Grup maçlarına odaklanmış durumdayız.

Dinamo Kiev'e elenmek bizim için üzücü olmuştu. Şimdi farklı bir turnuvada ve sezonun farklı bir zamanında karşılaşacağız onlarla ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız.

Gol attığımda hissettiğim duyguyu tarif edemem. Taraftarlarımız çok farklı bir atmosfer oluşturuyor.

Fenerbahçe'ye geldiğimden beri taraftarın tutkusunu gördüm. Saha içinde olmak farklı. Gol attığımda hissettiğim duyguyu açıklayamam. Taraftar, çok tutkulu ve takıma bağlı. Farklı bir atmosfer.

Son yıllarda sakatlık yaşamamıştım. Buraya çok istekli gelmiştim ama gelir gelmez sakatlandım. Takımdan ayrı kalmak kolay değil. İlk maçıma deplasmanda çıktım. En kısa sürede %100'üme ulaşacağım.

Kimin oynayacağına hocamız karar verir. Bu soruyu ona sormalısınız. Takım olarak birbirimizin kalitesini yükselteceğiz. Kadro seçimi hocamızın tercihi.