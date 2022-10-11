Fenerbahçe 'nin genç yıldızı İsmail Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte çıkışa geçerek gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı.

Sarı lacivertlilerin 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan 65 bin euro bedelle kadrosuna kattığı genç futbolcu, forma şansı bulması için o sezon Balıkesirspor'a devre arasına kadar kiralandı. O sezonun devre arasında Adana Demirspor'un yolunu tutan İsmail geçen seneyi Bursaspor 'da kiralık olarak geçirdi.

JORGE JESUS GÜVENDİ

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte kendisini gösteren ve performansındaki yükselişle birlikte hocanın gözüne giren İsmail, sezon öncesi kampında da takımda yer edineceğinin sinyallerini vermişti.





Tecrübeli teknik adamın uyguladığı rotasyonda önemli bir yere sahip olan İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi ön elemesi, Avrupa Ligi maçları ve Süper Lig maçlarının bazıları derken birçok karşılaşmada boy gösterdi ve oynadığı oyunla spor kamuoyunun beğenisini topladı.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Hatta Jorge Jesus'un olduğu gibi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un gözüne de giren genç futbolcu, milli takımın UEFA Uluslar Ligi kadrosuna davet edildi.

A Milli formayı kariyerinde ilk kez 22 Eylül 2022'de oynanan ve 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan Lüksemburg maçında giydi. İsmail, daha sonra Faroe Adaları ile oynanan karşılaşmada da 30 dakika sahada kaldı.

ÖZELLİKLE AVRUPA MAÇLARINDA SAHADA

İsmail Yüksek'in bu sezonki grafiğine baktığımızda Jorge Jesus tarafından daha çok Avrupa'da oynanan karşılaşmalarda tercih edildiği görünüyor. Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi maçları olmak üzere toplamda 7 müsabakada görev alan milli futbolcu, çıktığı bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.





Süper Lig'de bu sezon Ümraniyespor, Adana Demirspor ve son oynanan Karagümrük maçında görev aldı. Sarı lacivertlilerin son dakikada Batshuayi'nin golüyle Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği karşılaşmada Crespo'nun attığı golde asist yapan İsmail, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

MEMLEKETİNE GİTTİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Fenerbahçe ve Türk Milli Takım'ın yükselen yıldızı İsmail Yüksek, memleketi İznik'te vatandaşlarla birlikte maç izledi. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği futbolcu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

İzinli olduğu zamanlarda sık sık memleketi Bursa'ya gelen İsmail Yüksel, akraba ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor. İznikspor'un yaptığı gece antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İznikli hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yüksek, bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Milli futbolcu Yüksel, hafta sonu Yeni Karamanspor maçında İznikspor'a başarılar diledi.







