Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci: Devamı gelecek

Yıldız futbolcu, Konya deplasmanında sahalara müthiş bir golle dönmüştü. Frikikter ağları sarsan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 16. resmi maçında ilk gol sevincini yaşamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli ekibe imza attığından beri sakatlık anlamında şanssızlıklar yaşadığını belirterek, “Bir türlü istediğim kadar takımıma yardım edemedim. Ancak kötü günleri geride bıraktığıma inanıyorum. Daha önce asistler yapmıştım ama bu formayla ilk golümü atmam büyük moral oldu. Keşke maçı da kazanabilseydik. Bundan sonra hem skor hem de oyun anlamında çok daha fazla katkı sağlayacağım. Takım olarak da Antwerp maçıyla birlikte yeniden yükselişe geçeceğiz” diye konuştu.