UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında yarın sahasında Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek olan Fenerbahçe 'de bugün basın toplantısı düzenlendi. Vitor Pereira ile birlikte basın toplantısında katılan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, önce maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, sonrasında ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takım tercihi ile ilgili gelen soruyu da cevaplayan Ferdi, 3 takım seçebileceğini ve ilerleyen günlerde bunun hangisi olacağını öğreneceklerini söyledi.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun maç öncesindeki açıklamaları ve basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar:

Şu anda bu pozisyonda oynuyorum, yeni hocamız bu pozisyonda oynamamı istiyor ve ben de burada iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu pozisyonda rahatım. Eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek güzel olacak. Umarım yarın kazanırız.

Son maçta hayal kırıklığına uğradık ama bunu değiştiremeyiz. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp önceki maçı unutturmalıyız.

3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim.