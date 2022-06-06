Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu alkışı aldı

Fenerbahçe ’nin bu sezonki yıldızı olan Ferdi, Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanmış, sakatlanınca mart ayındaki Portekiz maçını kaçırmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Faroe Adaları karşısında Ay-Yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdi, performansıyla alkış aldı. Fenerbahçe’de olduğu gibi sol bekte görev yapan Ferdi, sık sık hücuma destek verdi. Genç yıldız, heyecanlı ve gururlu olduğunu söyleyerek, “Net bir galibiyet aldık. Hedefimiz 4 maçı da kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Zamanla saha içinde daha iyi anlaşacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyıp, gelişeceğiz” ifadelerini kullandı.



