Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, Borussia Dortmund'un radarında!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı bir süredir takip eden Alman kulübü Borussia Dortmund devre arasında Fener’in kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

20 Aralık 2018, Perşembe 09:17
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Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, Borussia Dortmund'un radarında!

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Eljif Elmas bir süredir Avrupa kulüplerinin takibine girerken, Borussia Dortmund’un genç futbolcu için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Özellikle Avrupa Ligi maçlarında Eljif’i izleyen Dortmund’un scoutlarının olumlu rapor bildirdiği ifade edildi. Alman yöneticiler devre arasında Makedon futbolcu için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

Yönetimin 19 yaşındaki oyuncuyu iyi bir rakama satabileceği, değerini bulmaması halinde ise sezon sonunu bekleyeceği belirtiliyor.

Kaynak: Star

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