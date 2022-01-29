Süper Lig 'e verilen milli arada Fenerbahçe , Antalya'da kampını geçiriyor. Sarı lacivertlilerin Yunan futbolcusu, bugün gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti ve onların sorularını yanıtladı.

İşte Pelkas'ın Antalya kampında yaptığı açıklamalar:

Burada bulunmak bizler açısından keyifli. İdmanlar gerçekleştiriyoruz. İyi bir şekilde idmanlar devam ediyor. Hava da güzel, sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

Futbol inişli çıkışlı olabiliyor, tıpkı hayat gibi. Önemli olan, dengeli kalabilmek. Ne olursa olsun çalışmaya devam etmelisiniz. Tabii ki zor durumlar olabiliyor. Sakatlıklar da bunlardan bir tanesi. Bunu mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerek.

İyi performansımı göstermek için geri dönmem gerekiyor. Futbol benim hayatım. Takıma yardım etmem gerekiyor çünkü takım bana her türlü desteği veriyor. Ben de arkadaşlarım için elimden geleni yapmak istiyorum.

Herkes oynamayı ister. Bazen iyi oynarsınız, bazen kötü. Bunun içindeki etkenler çok fazla. Ben, çalışmaya devam edeceğim. Takıma yararlı olabileceğimi biliyorum.

İsmail Kartal daha yeni geldi ancak hoş, nazik ve adil bir insan. Bunu görebiliyorum. Herkes oynamayı ister. Bazen iyi oynarsınız, bazen kötü. Bunun içindeki etkenler çok fazla. Ben, çalışmaya devam edeceğim. Takıma yararlı olabileceğimi biliyorum.

Taraftarların mutsuz olması gayet normal, takım hak ettiği yere geldikçe onları mutlu edebiliriz. Onlar bizim yanımızda oldukça daha güçlüyüz. Üç kulvarda da hedefimiz var. Maç maç bakmalı ve odaklanmalıyız.



