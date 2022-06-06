Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai Macaristan ile yine büyüledi

Mücadeleye damga vuran oyuncular arasında Attila Szalai de vardı. 24 yaşındaki savunmacı, EURO 2020’dekine benzer şekilde çok iyi bir performans sergiledi, İngilizler’in dünyaca ünlü hücum oyuncularına geçit vermedi. Szalai, 3’lü savunmanın sol stoperi olarak görev yaptı. Başarılı stoper, 4 ikili mücadele kazandı, 2 top kapıp, 2 atak uzaklaştırdı. Tam da transfer döneminde Attila Szalai’nin sergilediği bu performans, kendisine olan ilginin yeniden artmasına neden olabilir.