UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe geçen hafta Kadıköy'de 3-0 kazandığı Slovacko maçının rövanşında yarın Çekya'da rakibiyle kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Jorge Jesus'un yanında Çek oyuncu Filip Novak basın toplantısına çıktı.

Ülkesinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren 32 yaşındaki sol bek, "Her şeyden önce evimde olmak çok güzel ama Avrupa'da oynadığımız maçlarda daha önce buraya geldik. Burada olmak benim için çok güzel. Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor. Umarım yarın iyi bir sonuç alır ve sonraki maça odaklanırız. Yarın takımıma yardım edebilmek için elimden geleni yapacağım. Oyuncular açısından rekabetin iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben sol bek ve sol stoper pozisyonunda oynayabiliyorum ama hocamız beni nerede isterse orada oynamaya hazırım. Elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadelerini kullandı.