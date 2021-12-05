Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: Umarım galibiyetlerin devamı gelir

Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe 'nin en iyi isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu 4-0'lık karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi.

Muhteşem bir gece yaşadıklarını kaydeden genç oyuncu, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Takım olarak çok iyi bir iş çıkardık. En önemlisi galip gelmekti, kazandığımız için mutluyuz. Umarım bu tip galibiyetleri önümüzdeki haftalarda da almaya devam ederiz" dedi.

Kendi performansını da değerlendiren 22 yaşındaki oyuncu, "Hoca bana özgüven aşıladı. Sahada bana özgürlük tanıyor, şans veriyor. Bunlar benim için önemli farklar. Atak olarak değil, defansif olarak da kendimi geliştirmek istiyorum. Hafta hafta daha iyi işler yapabileceğimi düşünüyorum. Defansif olarak da verilen görevlerimi yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.