Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için rekor transfer teklifi

Fenerbahçe 'de son iki sezondur parlayan isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Süper Lig'in 14. haftasısnda son oynanan Giresunspor karşılaşmasına İtalya Serie A takımlarından Inter ve Kim Min Jae'yi transfer eden Napoli'nin temsilcileri milli futbolcuyu izlemek için gelmişti.

23 yaşındaki futbolcu her maç daha da üstüne koyarak formunu artırmaya devam ederken, Giresunspor karşılaşmasında her ne kadar 2-1'lik mağlubiyet alınsa da Ferdi'nin performansı hem teknik ekip hem de taraftarlar tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Özellikle Valencia'nın gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olan ve gole dolaylı da olsa katkıda bulunan genç yıldızı izleyen İtalyan ekiplerinin temsilcileri Ferdi'ye hayran kaldılar.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi





REKOR TEKLİF BEKLENİYOR

Sağ kanatken Pereira tarafından sağ bekte oynatılan ve Jorge Jesus'un da bu pozisyonda devam ettirdiği 23 yaşındaki futbolcu için Inter ve Napoli devre arasında sarı lacivertli kulübün kapısını çalacak. Takvim'in haberine göre; Ferdi için rekor bir bonservis ücreti teklif edilmesi bekleniyor. Teklif edilecek rakamın 25 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.

YÖNETİM SEZON SONUNU BEKLEYECEK

Fenerbahçe yönetimi 25 milyon euroluk teklifi cazip bulsa da yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar elinde tutmak istiyor. Yönetim, bu sezon yaşanabilecek şampiyonlukta oyuncuyu daha yüksek bir bonservise satabileceğini düşünüyor. Inter ve Napoli'nin ise devre arasında milli futbolcuyu kadrolarına katamamaları durumunda takiplerini sürdürecekleri ve sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'yle iletişime geçecekleri ifade ediliyor.

İlgili Haberler Fenerbahçe, stoper transferi için düğmeye bastı





REKOR CENK TOSUN'DA...

Süper Lig'den yurt dışına giden en pahalı futbolcu rekoru şu anda Beşiktaş forması giyen ve 2017-2018 sezonu devre arasında İngiltere Premier Ligi ekibi Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun'da bulunuyor. Milli futbolcunun Everton'a gerçekleşen transferi büyük ses getirmişti.

SÖZLEŞMESİ YENİLENMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyu 2019-2022 sezonu başında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Jorge Jesus'un da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi, 12 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 2 de Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 20 karşılaşmada sarı lacivertli formayı terletti. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 1723 dakika görev alırken, 2 de asist yaptı.

İlgili Haberler İşte Fenerbahçe'de Giresunspor mağlubiyetinin 4 nedeni





TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Fenerbahçeli futbolcunun hangi milli takımı seçeceği de merak konusu olmuştu. Çünkü Hollanda vatandaşlığı da bulunan ve milli takımın alt kategorilerinde Hollanda'yı tercih eden Ferdi Kadıoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop ve ekibinin çabalarıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı'na kazandırıldı. İlk maçına 4 Haziran 2022'de Faroe Adaları'na karşı çıkan Fenerbahçeli futbolcu bu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.