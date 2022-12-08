Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında bu sezon fırtına gibi esen Fenerbahçe 'de genç yıldız Ferdi Kadıoğlu için transfer iddiaları artarak devam ediyor. Birçok Avrupa kulübünün takibinde olan yıldız futbolcunun babası da dev kulübün radarında olduğunu ifade etmişti. İşte detaylar...-









SERDAR DURSUN ŞOV

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Corendon Alanyaspor 'u 4-2 mağlup etti. 28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde sol taraftan sıfıra inen Mert Hakan'ın arka direğe ortasında topun gelişine İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1. 35. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Serdar Dursun, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmada Fer'in müdahale ettiği top ceza sahası sağ çaprazında Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelere gitti: 0-2. 47. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu.

Savunmada kaptırılan topta ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Serdar Dursun'ın aşırtma pasında Lincoln Henrique'nin şutunda top, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-3. 51. dakikada sağdan İsmail Yüksek'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-4. 78. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4. 90+1. dakikada Corendon Alanyaspor, ikinci golünü kaydetti. Efkan Bekiroğlu'nun savunma arkası pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias'ın şutunda, top ağlara gitti: 2-4. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

NURİ ŞAHİN'DEN ÖVGÜ

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe ’nin transfer çalışmalarıyla ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, Napoli’ye transfer olan Kim için, “Fenerbahçe’nin scouting departmanını Kim Min-Jae’yi keşfettikleri için tebrik etmek gerek. Türkiye’de oynadığı dönemde herkes onun hayranıydı. Nasıl oynanacağını bildiğini, modern futbolu hemen gösterdi. Çok cesur, oyunu nasıl kuracağını biliyor, çok hızlı ve savunmada yetenekli” ifadelerini kullandı. Eljif Elmas’a da değinen Nuri Şahin, “Türkiye’de yetişen oyuncuların nasıl büyüdüğünü görmek güzel. Eljif, Avrupa çapında başarılı oldu ve bu, Türk futbolu için de önemli” yorumunu yaptı.





BABASI TEKLİFLERİ AÇIKLAMIŞTI

Adı birçok Avrupa devi ile anılan Fenerbahçeli yıldız Ferdi Kadooğlu'nun babası geçtiğimiz günlerde İtalya basınına açıklamalarda bulunmuştu. İtalya'nın köklü ekiplerinden biri olan Corriere dello Sport'a konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİZME DEVİ FERDİ İÇİN ÖZEL EKİP GÖNDERDİ

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bir süredir Belek'te kamp yapıyor. Dün akşam bu hazırlıklar kapsamında Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u 4-2 yendikleri maçta sürpriz konuklar karşılaşmayı takip etti. Adı son dönemde birçok Avrupa devi ile anılan Ferdi Kadıoğlu için Napoli scoutları maça geldi. Daha önce sarı lacivertlilerden Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan İtalyan ekibi, Ferdi'nin yanı sıra Arda Güler'le de ilgileniyor. İtalyan basını, Napoli'nin iki oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe kulübüne teklifte bulunacağını sık sık dile getiriyor.











