Fenerbahçeli Falette hakkında bomba iddia!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak mavi beyazlı ekibin oyuncuyu istemediği öğrenildi.

23 Ocak 2020, Perşembe 06:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Falette hakkında bomba iddia!

Fenerbahçe’nin tartışmalar içerisinde transfer ettiği fakat hala lisansını çıkaramadığı Simon Falette’nin geçtiğimiz sezon Erzurumspor’a teklif edildiği fakat mavi beyazlı yönetimin oyuncuyu istemediği öğrenildi.

ERZURUMSPOR FALETTE'İ İSTEMEDİ

Daha önce Luiz Gustavo - Tolga Ciğerci transferlerinde tam isabet sağlayan ve Rogon menajerlik şirketiyle yakın ilişkiler kuran Ali Koç’un yine aynı adresten Falette’i alması tartışmalara yol açarken tecrübeli stoperin geçen sezon 750 bin Euro karşılığında Erzurumspor’a teklif edilmesinin ortaya çıkması bir anda dikkat çekti. Bu sezon E.Frankfurt formasıyla sadece 1 maça çıkan ve kalitesiyle kafalarda soru işareti bırakan Falette, Comolli ve Ali Koç arasındaki krizin patlak vermesine sebep olurken, 27 yaşındaki Gineli defansın sahaya çıkacağı tarih ise camia tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: Akşam

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