Fenerbahçeli eski futbolcu Serkan Balcı: Damien Comolli batırdı!

Kariyerine Sarıyer’de devam eden Sarı-Lacivertli takımın eski futbolcusu Serkan Balcı, Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın Uçankuş Tv ekralarında hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin en renkli programlarından olan Tahminim Pekmez’e özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin bu sezon içerisinde bulunduğu durumun çok üzücü olduğunu belirten Balcı, ‘‘Benim dönemimde de yöneticilik yapan Ali ağabey, başkanlığının ilk yılında maalesef ki başarılı bir yıl geçiremedi. Çok iyi bir insan ve de çok iyi bir yöneticidir Ali Koç. Bu başarısızlıkta, başkanlık seçimine odaklanması ve henüz Türkiye’de oturmamış bir sistem olan Sportif Direktöre güvenmesi baş faktörlerden birtanesidir. Kurulan kadronun mimari olan Comolli burada baş sorumludur. Fenerbahçe’nin bugün bu durumda olmasının sebebi de Comolli’nin tercihleridir. O yüzden umarım bir an evvel kendisi ile yollar ayrılır’’ ifadelerini kullandı.

YANAL KALMALI

Teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon çok daha başka bir Fenerbahçe oluşturacağını düşündüğünü de belirten Serkan Balcı, ‘‘Ben gelecek sezon Fenerbahçe’nin bambaşka bir takım olacağına inanıyorum. Bu sezon oynanılan futbola da baktığımızda şuan oynanılan futbol tarzı Ersun Yanal tarzı değil. Yeni sezon da gelecek oyuncularla birlikte Ersun hocanın tarzını izlediğimiz bir takım oluşacaktır. İstikrar adına da yeni sezonda da yola Yanal ile devam edilmelidir’’ şeklinde konuştu.

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