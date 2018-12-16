Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Milos Krasic, kulüpsüz kaldı. Polonya’nın Lechia Gdansk takımında top koşturan Sırp oyuncu ile kulübün yolları ayrıldı.

Yeşil-sarılı ekibe 2015 yazında giden Krasic, ilk başlarda başarılı bir performans göstermişti. Bunun üzerine mevcut kontratı güncellenen ve 2018-19 sezonuna kadar uzatılan deneyimli futbolcu, bu sözleşmenin sonunu göremedi.

Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucunda futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Gdansk’ta 86 lig maçında forma giyen ve 7 gol atan futbolcunun şimdi ne yapacağı merak konusu… (Skorer)