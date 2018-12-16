Fenerbahçeli eski futbolcu Milos Krasic'e büyük şok!

Lechia Gdansk Kulübü, futbolcusu Milos Krasic’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

16 Aralık 2018, Pazar 15:05
- A +
Fenerbahçeli eski futbolcu Milos Krasic'e büyük şok!

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Milos Krasic, kulüpsüz kaldı. Polonya’nın Lechia Gdansk takımında top koşturan Sırp oyuncu ile kulübün yolları ayrıldı. 

 Yeşil-sarılı ekibe 2015 yazında giden Krasic, ilk başlarda başarılı bir performans göstermişti. Bunun üzerine mevcut kontratı güncellenen ve 2018-19 sezonuna kadar uzatılan deneyimli futbolcu, bu sözleşmenin sonunu göremedi. 

 Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucunda futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Gdansk’ta 86 lig maçında forma giyen ve 7 gol atan futbolcunun şimdi ne yapacağı merak konusu… (Skorer)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.