2022 Katar Dünya Kupası'nda attığı gollerle gündeme oturan ve Fenerbahçde'ki müthiş performansıyla da taraftarın sevgilisi konumuna gelen Enner Valencia'da sıcak bir gelişme yaşandı.





Dünya Kupası'nda şov yaptı

Ekvador Milli Takımı'yla Katar Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olurken efsane isimler Salenko ve Rossi'nin Dünya Kupası'nda üst üste 7 gol atma başarısını Senegal maçında yitirmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Enner Valencia, Süper Lig 'de de gol krallığında zirvede bulunuyor.

Dünyanın dikkatini çekti

Enner Valencia, Dünya Kupası’nda 3 maçta attığı 3 golle dikkatleri üzerine çekti. Turnuvanın ardından tecrübeli oyuncuya talipler çıkmaya başladı.





Yerinde izlediler

Valencia'nın peşinde düşen Avrupa kulüplerinden biri de Fiorentina. Corriere dello Sport, sportif direktör Nicolas Burdisso’nun Katar’da devam eden Dünya Kupası’nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu yazdı.

Ocak ayında olmazsa sezon sonunda

Fiorentina’nın ocak ayında olmazsa, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia’yı yaz döneminde kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.





‘Önceliği Fener ama...’

33yaşındakiforvetinmenaceri Gonzalo Vargas ise Valencia’nın geleceğiyle ilgili şunları söyledi: Çok sayıda ülkeden ilgi var. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Valencia’yı gündemine aldı ama onun önceliği her zaman Fenerbahçe. Ancak diğer takımlardan gelen tekliflere ve ilgiye de kulak vermemiz gerekiyor.3-4yıl daha Avrupa’da devam etmek istiyor."



