Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlamasının ardından Sivasspor maçıyla Süper Lig 'e döndü. Sarı-Lacivertli ekip, Enner Valencia'nın tek golüyle Yiğido'yu devirdi.

Henüz Kasım ayının başında olmamıza rağmen bu sezon şimdiden 14 gol, 4 asiste ulaşan Ekvadorlu oyuncu, Sivas maçının son düdüğünün ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

'Hakkımda çıkan haberler mutluluk verici'

Valencia, "Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu. Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Hollanda'daki 'Valencia'ya dikkat etmeliyiz' haberleri mutluluk verici" ifadelerini kullandı.







