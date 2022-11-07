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Fenerbahçe'li Enner Valencia: Giresun maçını da kazanmak istiyoruz

Sarı-Lacivertliler, Sivasspor engelini Enner Valencia'nın tek golüyle geçti. Ekvadorlu oyuncu maçın ardından, " 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz" dedi.

07 Kasım 2022, Pazartesi 22:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'li Enner Valencia: Giresun maçını da kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlamasının ardından Sivasspor maçıyla Süper Lig 'e döndü. Sarı-Lacivertli ekip, Enner Valencia'nın tek golüyle Yiğido'yu devirdi.

Henüz Kasım ayının başında olmamıza rağmen bu sezon şimdiden 14 gol, 4 asiste ulaşan Ekvadorlu oyuncu, Sivas maçının son düdüğünün ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

'Hakkımda çıkan haberler mutluluk verici'

Valencia, "Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu. Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Hollanda'daki 'Valencia'ya dikkat etmeliyiz' haberleri mutluluk verici" ifadelerini kullandı.


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