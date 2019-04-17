Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın adı, bir süredir Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle birlikte anılıyordu. Sarı Lacivertliler ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna Lazio, Fiorentina, Zenit Saint Petersburg ve Tottenham Hotspur'un talip olduğu belirtilirken bugün İtalyan basınından yepyeni bir iddia geldi.

Çizme'de yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, bonservisine 15 ila 20 milyon euroluk bir değer biçilen genç futbolcuya Inter'in de talip olduğunu duyurdu. Eljif, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 2 kez fileleri sarsmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler