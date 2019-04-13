Fenerbahçeli Eljif Elmas'a çılgın transfer teklifi!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif için 20 milyon pound (151 milyon TL) teklif edecek.

13 Nisan 2019, Cumartesi 09:27
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Fenerbahçeli Eljif Elmas'a çılgın transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'ın harekete geçtiği belirtildi. İngiliz ekibinin sarı lacivertlilere teklif yapma hazırlığında olduğu ve bu teklifin 20 milyon pound (151 milyon TL) olacağı ifade edildi.

İngiliz basınında Liverpool’un da bu transfer savaşında bulunduğu yazıldı.

Birçok Avrupa ekibinin radarında bulunan Sarı-Lacivertli futbolcu için son olarak İtalyan ekibi Fiorentina’nın scout ekiplerini Galatasaray maçına göndereceği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Akşam

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