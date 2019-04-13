Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'ın harekete geçtiği belirtildi. İngiliz ekibinin sarı lacivertlilere teklif yapma hazırlığında olduğu ve bu teklifin 20 milyon pound (151 milyon TL) olacağı ifade edildi.

İngiliz basınında Liverpool’un da bu transfer savaşında bulunduğu yazıldı.

Birçok Avrupa ekibinin radarında bulunan Sarı-Lacivertli futbolcu için son olarak İtalyan ekibi Fiorentina’nın scout ekiplerini Galatasaray maçına göndereceği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Akşam