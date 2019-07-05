Fenerbahçe'de sadece bir sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas, Avrupa'nın büyük kulüplerini birbirine düşürdü. Babasında olan haklarını dünyaca ünlü menajerlik şirketi sahibi Fali Ramadani'ye devreden Eljif, hakkında verilecek kararı bekliyor. İtalyan basını, Makedonya Milli Takımı'nda forma giydiği için tatile geç çıkan ve halen Mykonos'ta olan oyuncunun Ramadani'den haber beklediğini yazarken, Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin çok istediği futbolcu için İtalyan kulübüne 'evet' dediğini manşetine taşıdı. Ünlü menajerin Eljif'i isteyen bir diğer İtalyan ekibi İnter ile de görüştüğü ve durumun olumsuz olduğu da haberde yer aldı. İtalya cephesinde bunlar yaşanırken, Atletico Madrid yöneticileri de dün soluğu İstanbul'da aldı.

NAPOLİ FİYATI AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İspanyol ekibin 19 yaşındaki yıldızı Napoli'ye kaptırmamak için yönetim bazında işi bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Atletico cephesi daha önce 14 milyon Euro artı bir futbolcu teklifinde bulunmuştu. Oyuncu ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Fenerbahçe en yüksek rakamı verecek kulüp için bekleyişte. Eljif için en az 15 milyon Euro beklenirken, Napoli'nin rakamı biraz daha aşağıya çekmeye çalıştığı vurgulandı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in ise Boca Jonuirs forması giyen Agustín Almendra'nın transferini istediği ancak Eljif Elmas'ı kadrolarına kattıkları anda bu isimden vazgeçecekleri belirtildi.

ANCELOTTİ'NİN YENİ PROJESİ

İspanyol Fabian Ruiz'den sonra Carlo Ancelotti'nin yeni projesinin Eljif Elmas olduğu yazıldı. U21 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı alan İspanya'nın en önemli isimlerinden biri olan Ruiz, İtalyan teknik adamla geçen sezon Napoli'de büyük çıkış yakalamıştı. Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa tecrübesi olmamasına rağmen orta sahada birden fazla mevkide oynayabiliyor olmasından dolayı Eljif transferini istediği vurgulandı.

15 MİLYON EURO ARTI % 20! PAY

Fenerbahçe, Napoli'den 15 milyon Euro bonservisin yanı sıra oyuncunun, bu bedelin üzerinde satılması halinde aradaki farkın yüzde 20'sini istiyor. Cengiz Ünder'in de menajeri olan Ramadani'nin ortağı F.Bahçeli basketbolcu eski Mirsad Türkcan. Ramadani son olarak Kolarov'un abisi ile beraber İstanbul'a gelmişti. Ancak Sırp oyuncu için Inter ve Napoli'nin de devreye girmesiyle Kanarya zorda kalmıştı. (Sabah)