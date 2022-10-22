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Fenerbahçe'li Diego Rossi gol anını anlattı

Medipol Başakşehir'i, Diego Rossi'nin tek golüyle geçen Fenerbahçe'de Uruguaylı yıldız gol anını anlattı. Başarılı oyuncu, "Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım" yorumunu yaptı.

22 Ekim 2022, Cumartesi 22:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'li Diego Rossi gol anını anlattı

Süper Lig 'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 devirmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getiren tek golü atan Diego Rossi son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı yıldız, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımızı için çok mutluyum Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdik." dedi.

Gol anını da anlatan başarılı oyuncu, "Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım" ifadelerini kullandı.

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(ÖZET) Fenerbahçe - Başakşehir maç sonucu: 1-0


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