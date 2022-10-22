Süper Lig 'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 devirmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getiren tek golü atan Diego Rossi son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı yıldız, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımızı için çok mutluyum Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdik." dedi.

Gol anını da anlatan başarılı oyuncu, "Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım" ifadelerini kullandı.



