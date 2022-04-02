Fenerbahçeli Diego Rossi: Erken golle rahatladık

Fenerbahçe milli ara dönüşünde Kayserispor'u 4-0'la geçerken, Diego Rossi de attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-Lacivertliler'in Uruguaylı yıldızı maçı 'Güzel bir akşamdı' sözleriyle özetledi.

Yıldız futbolcu, "Takıma yardım etmek her zaman güzel bir histir. Nasıl olduğunun bir önemi yok. Bugün gol atarak yardım ettim. Zor bir maç olacaktı. Erken bir gol bulduk. Bu gol rahatlık getirdi. Maçı istediğimiz gibi götürdük. Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" açıklamalarında bulundu.





İlgili Haberler Fenerbahçeli Miha Zajc: Galatasaray derbisine 3 puanla gitmek önemli



