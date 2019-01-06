Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

Son haftalarda yedek kulübesine mahkum olan Meksikalı stoperin takımdaki geleceği büyük merak uyandırırken konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

beIN Sports İspanya'dan Fernando Cevallos, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde 26 yaşındaki defans oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmekten ötürü pişmanlık duyduğunu ve kontratını feshetmek istediğini yazdı.

Cevallos, Sarı Lacivertliler'le 2020 yazına kadar kontratı bulunan Reyes'in yeni durağının ise MLS olabileceğini belirtti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler