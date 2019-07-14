Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes'i gösterdiği kötü performansın ardından La Liga ekibi Leganes'e kiralamıştı. Sarı Lacivertliler'deki geleceği büyük merak konusu olan 26 yaşındaki savunmacı hakkında menajeri Matias Bunge'den flaş bir açıklama geldi.

Meksika'da yayım yapan Excelsior gazetesinin sorularını yanıtlayan Bunge, "Medyada ne tip dedikodular çıktığını bilmiyorum ama Diego Türkiye'ye dönmek zorunda. Club America ile görüştüğümüze yönelik haberlerse doğru değil." ifadelerini kullandı. Reyes'in Sarı Lacivertli kulüple olan sözleşmesi bir sonraki yaz sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler