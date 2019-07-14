Fenerbahçeli Diego Reyes'le ilgili resmi açıklama geldi!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ancak gösterdiği kötü performans sonrası devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiraladığı Meksikalı stoper Diego Reyes'in geleceği hakkında menajeri Matias Bunge'den çok net bir açıklama geldi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes'i gösterdiği kötü performansın ardından La Liga ekibi Leganes'e kiralamıştı. Sarı Lacivertliler'deki geleceği büyük merak konusu olan 26 yaşındaki savunmacı hakkında menajeri Matias Bunge'den flaş bir açıklama geldi.
Meksika'da yayım yapan Excelsior gazetesinin sorularını yanıtlayan Bunge, "Medyada ne tip dedikodular çıktığını bilmiyorum ama Diego Türkiye'ye dönmek zorunda. Club America ile görüştüğümüze yönelik haberlerse doğru değil." ifadelerini kullandı. Reyes'in Sarı Lacivertli kulüple olan sözleşmesi bir sonraki yaz sona erecek.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler