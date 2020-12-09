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Fenerbahçeli Cisse ve Thiam’dan Webo'ya destek

Fenerbahçeli futbolcular Papiss Cisse ve Mame Thiam, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain (PSG) maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya destek verdi.

09 Aralık 2020, Çarşamba 15:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Cisse ve Thiam’dan Webo'ya destek

Fenerbahçeli futbolcular Papiss Cisse ve Mame Thiam, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain (PSG) maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya destek verdi.

Cisse, yayınladığı video mesajında, "Dün Webo’ya yapılanlardan ötürü üzgünüz. Biz ırkçıların tarafında değiliz." ifadelerini kullandı.

Thiam da yaşananlara tepki göstererek, "Hepimiz ırkçılığa karşıyız, Webo’yu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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