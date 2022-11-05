Osayi Samuel, Fenerbahçe 'deki artan performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle sağ beke geçtikten sonra grafiği sürekli yükselen 24 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumuna geldi. Son olarak bir Premier Lig ekibinin Nijeryalı oyuncunun transferi için İstanbul'a gelme kararı aldığı iddia edildi.

Osayi-Samuel'e Nijerya daveti

Fenerbahçe'nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.

Osayi Samuel'den 6-8 milyon Euro arasında bir gelir bekleniyor

Sarı-lacivertliler'le 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon Euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.

Leeds United'ın scoutları, Osayi Samuel için geliyor

Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel'i Leeds United'ın scoutları yakından takip edecek. Ajansspor'un, A Spor'dan derlediği habere göre Ada ekiplerinden Leeds United'ın scoutlarının pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Sivasspor maçında tribünden Osayi Samuel'i izleyeceğini iddia etti.





Bright Osayi-Samuel'in performansı

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon toplam 9 maça çıkan yıldız futbolcu henüz gol ve asist katkısı yapamadı.