Fenerbahçe'li Bright Osayi Samuel'e, Premier Lig'den talip!
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Nijeryalı oyuncuyu transfer etmek isteyen bir Premier Ligi ekibinin, Sivasspor maçına geleceği ve Osayi'yi çıplak gözle takip edeceği kaydedildi. İşte o takım...
Osayi Samuel, Fenerbahçe 'deki artan performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle sağ beke geçtikten sonra grafiği sürekli yükselen 24 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumuna geldi. Son olarak bir Premier Lig ekibinin Nijeryalı oyuncunun transferi için İstanbul'a gelme kararı aldığı iddia edildi.
Osayi-Samuel'e Nijerya daveti
Fenerbahçe'nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.
Osayi Samuel'den 6-8 milyon Euro arasında bir gelir bekleniyor
Sarı-lacivertliler'le 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon Euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.
Leeds United'ın scoutları, Osayi Samuel için geliyor
Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel'i Leeds United'ın scoutları yakından takip edecek. Ajansspor'un, A Spor'dan derlediği habere göre Ada ekiplerinden Leeds United'ın scoutlarının pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Sivasspor maçında tribünden Osayi Samuel'i izleyeceğini iddia etti.
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Bright Osayi-Samuel'in performansı
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon toplam 9 maça çıkan yıldız futbolcu henüz gol ve asist katkısı yapamadı.