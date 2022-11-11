2020-2021 sezonu devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan 508 bin Euro'ya Fenerbahçe 'ye transfer olan Bright Osayi Samuel kariyerinin en iyi yıllarını geçiriyor. Sarı-Lacivertliler'de zirve yapan 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere vatandaşlığı da olmasına rağmen daha çok uluslararası maça çıkmak adına milli takım tercihini Nijerya'dan yana kullandı.

Portekiz'le dostluk maçına çıkacak olan Nijerya'da milli takımın kadrosu açıklandı. Osayi Samuel de kadroda kendisine yer buldu. Başarılı oyuncu, duygularını, "Nijerya Milli Takımı'na çağrılmaktan onur duyuyorum" sözleriyle ifade etti.

Samuel ilk kez Nijerya Milli Takımı'nda görev yapacak.

İşte o kadro:

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