Altay Bayındır'ın omuz sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe 'de eldivenleri devralan Berke Özer, Galatasaray derbisinde de Sarı-Lacivertliler'in kalesini korudu. Karşılaşma öncesinde gribal enfeksiyonu nedeniyle birkaç idman kaçıran ve Kanarya'nın en zayıf halkası olarak görülen 21 yaşındaki file bekçisi, Cim Bom karşısında devleşti.

Özellikle ilk yarıda Sofiane Feghouli'nin ve ikinci devrede de Alexandru Cicaldau'nun gollük şutlarını çıkaran genç kaleci, Fenerbahçe'nin dev galibiyetinde büyük rol oynadı. Başarılı eldiven maçın ardından gözyaşlarına da hakim olamadı.

Berke son düdüğün ardından da duygularını yayıncı kuruluşa ifade etti. Berke Özer şu ifadeleri kullandı:

"Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Günde 2 serum yedim. Çok ateşli hastaydım. 1 gün antrenmanla maça çıktım. Her şartta bu maça çıkardım. Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçında bu kaleyi koruyordum zaten. Benim için mucize gibi bu atmosferde bu sahada olabilmek. Birazcık duygusalım, takım arkadaşlarımıza, hocamıza, başkanımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yürüyüşümüze herkes şahitlik edecek. Eğer bir maçta Fenerbahçe kalecisiyseniz tek beklentiniz galibiyet. Biz buraya galibiyet için geldik ve aldık. Galibiyetten başka bir şey yoktu aklımda. Çok şükür bu hayalimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Rüyada gibiyim."











