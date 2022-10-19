Michy Batshuayi... 2011’de altyapısından yetiştiği Standard Liege’de A takıma yükseldi. O dönemler genç yetenek olan golcü oyuncu, kısa sürede adından söz ettirdi. Avrupa futbolunun en önemli forvetlerinden biri olması beklenen Batshuayi, 2014’te 6 milyon Euro’ya Marsilya’ya gitti ve orada da çıkışını sürdürdü. Ancak 2016’da 39 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olmasıyla kariyeri düşüşe geçti. Yıldız futbolcu, yıllarca kiralandıktan sonra Fenerbahçe ’ye imza attı ve adeta hayatı değişti.

7 isabet, 5 gol

Belçikalı yıldız, kısa sürede eski günlerine döndü. Michy Batshuayi, son olarak Ankaragücü karşısında da ağları sarsı, son 4 resmi maçta da peş peşe gol atma başarısı gösterdi. Tam anlamıyla ikinci baharını yaşayan 29 yaşındaki forvet, 12. adamın gönlünü kısa sürede feth etti. Başarılı oyuncu, Sarı- Lacivertli formayla çektiği 7 isabetli şutta 5 kez ağları sarstı. Dünya Kupası öncesi Romelu Lukaku’nun sakatlığı nedeniyle Batshuayi, turnuvanın favorilerinden olan Belçika’nın şu nan için en önemli gol silahı konumunda.





Martinez çok memnun

Belçika Milli Takımı’nın teknik patronu Roberto Martinez, öğrencisini yakından takip ediyor. İspanyol hocanın Batshuayi ile sık sık görüştüğü, Fenerbahçe tercihi ile gösterdiği performans nedeniyle son derece memnun olduğu belirtildi.Yıldız futbolcu, bu formunu sürdürerek hem Sarı- Lacivertliler’in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmak, hem de Dünya Kupası’nda adından söz ettirmek istiyor.

ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLADI

Fenerbahçe’nin hafta içerisinde Avrupa Ligi maçı yok. Türkiye Kupası’nda 3. turda oynamayacak olan Sarı-Lacivertliler, buna rağmen Başakşehir ile cumartesi günkü kritik mücadelenin hazırlıklarına hemen başladı. Ankaragücü maçı sonrası özel uçakla İstanbul’a dönen Fenerbahçe, dün ilk antrenmanını yaptı. Başkent’teki mücadelede 90 dakika forma giyen oyuncular yenileme çalışmasıyla yetindi. Diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.





SAKATLARDA SON DURUM

Sarı-Lacivertliler’de 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyordu. Bu isimlerden Joshua King’in Başakşehir mücadelesine yetişme ihtimali az da olsa var. Willian Arao, Miha Zajc ve Luan Peres’in ise hafta sonunda oynamaları beklenmiyor. Bu 3 futbolcu, Rennes ile 27 Ekim’de Kadıköy’de oynanacak liderlik mücadelesinde takımdaki yerlerini almaya çalışacak. Tedavilerine devam edilen Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş’ın ise bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak olan Başakşehir maçının biletleri bugünden itibaren satışa çıkıyor. İlk gün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanınacak. Yarın, Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell aboneleri bilet alabilecek. Genel satış ise cuma günü saat 11.00’den itibaren başlayacak. Bilet fiyatları 180 TL ile 3800 TL arasında değişiyor. Yapılan açıklamada sadece Fenerium Alt F-G-H ve Fenerium üst H-I bloklarının biletlerinin satılacağı belirtildi.



