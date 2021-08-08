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Fenerbahçeli Arda Güler, en iyi futbolcu seçildi

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki orta sahası Arda Güler, Dinamo Zagreb'in ev sahipliğinde gerçekleşen Mladen Ramljak Turnuvası'nda 'En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

08 Ağustos 2021, Pazar 19:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Arda Güler, en iyi futbolcu seçildi

Fenerbahçe 'nin genç futbolcusu Arda Güler'e büyük onur.

16 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb'in ev sahipliğinde gerçekleşen Mladen Ramljak Turnuvası'nın en eyi oyuncusu seçildi. 

Resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunan Güler, "Hırvatistan’da katıldığımız Memorial Mladen Ramljak Turnuvası’nda çok güzel tecrübeler kazandık. Herkesin emeğine sağlık. Ayrıca turnuvanın “En İyi Oyuncusu” seçildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



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