Tarihler 13 Ocak 2021'i gösterdiğinde Türk futbolu Arda Güler'le tanıştı... Altyapıları takip edenler elbet kendisini tanırdı ancak birçok futbolsever şimdilerde gururla izlediğimiz Arda Güler ismini 13 Ocak 2021'de ilk kez duymuştu. Fenerbahçe resmi hesabından 16 yaşındaki altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalamıştı. O gün sadece bir altyapı futbolcusuydu ancak imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu, dönemin idari koordinatörü Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler katılmıştı.

İlk maçı Avrupa'da

2020-2021 sezonunda A takımda şans bulamayan Arda Güler 2021-2022 sezonunun ilk maçı olan Avrupa Ligi elemesi karşılaşmasında Finlandiya ekibi Helsinki maçında ilk kez Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirmişti. 24 dakika sahada kalan genç yıldız kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş ve kendisine 'topçu' dedirtmişti. 19 Ağustos 2021'de ilk kez A takımla sahaya çıkan Arda 26 Ağsutos'taki rövanşta da 17 dakika sahada kalmıştı. Fenerbahçe de ilk maçı 1-0, rövanşı deplasmanda 5-2 kazanarak tur atlamıştı. Üstelik iki maçın arasında 22 Ağustos'ta oynanan Antalya sınavında da Pereira yine Arda'yı 3 dakika da olsa sahaya atmış ve Süper Lig'de de Avrupa'da da Arda'dan yararlanacağını göstermişti.





Kötü tabloya rağmen...

Ancak daha sonra A takımdan çok U19 Ligi'nde oynayan ve A takım moraliyle gelişimine devam eden başarılı orta saha 15. haftadaki Rizespor karşılaşmasında sadece 2 dakika Kadıköy'de taraftarı önünde oynadı. 2 hafta sonra 2-2'lik beraberliğin çıktı Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira'yla yollar ayrıldı, Arda sakatlandı derken, genç yıldız adayı için aslında oldukça kötü bir tablo ortaya çıktı. Ancak o sakatlıktan daha güçlü döndü, yeteneğiyle İsmail Kartal'dan da formayı aldı. Üstelik o yarışmacı takımın içinde 17 yaşında bir çocuk olarak...

Yönetim ve teknik heyetten büyük jest

Kimi maç 6, kimi maç 66 dakika oynadı. Fakat sahada olduğu her an sadece Fenerbahçe taraftarını değil, Türk futbolseverleri heyecanlandırdı. Geleceğe yönelik hayaller kurdurdu ve son haftalarda çıkışa geçip ligi 2. bitiren İsmail Kartal'lı Fenerbahçe'nin umut ışığı oldu. Sezon sona erdi, yeni sezona Jorge Jesus gibi çok deneyimli bir teknik adam takımın başına geldi. Bu duruma herhalde en çok Arda Güler sevindi! Çünkü Portekizli hocadan öğreneceği çok şey vardı. Önce yönetim ve teknik heyet Arda'ya çok büyük bir jest yaptı. 8 Ağustos 2022'de yani A takıma çıktığı 13 Ocak 2021'den sadece 573 gün sonra Fenerbahçe'de hep yıldızların giydiği '10' numaralı formanın yeni sahibi oldu.

'Çok önemli bir oyuncu olacak'

Bu jest sonrasında Türk futbolseverler genç oyuncunun daha fazla şans bulmasını bekledi, istedi, hayal etti ancak Jorge Jesus da mesajı, 'Arda Güler henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor, henüz kırılgan. Fiziksel olarak gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda öğreneceği şeyler var. Onun üzerine baskı yüklemememiz ve olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak. Buna hiç şüphe yok" sözleriyle verdi.

Çekya maçında oynayabilir

Bu sezon 13 maçta 303 dakika şans bulan, kısıtlı süreye rağmen 3 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Arda Güler, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım kadrosuna da seçildi. Diyarbakır'da İskoçya ile oynanan hazırlık maçında kulübede oturan 17 yaşındaki oyuncu için Kuntz da, "İlerleyen dönemde kesinlikle çok fazla şans bulacak" açıklamasını yaptı. İskoçya maçı sonrası taraftara üçlü çektiren Türk futbolunun gözbebeği Arda'nın yarın oynanacak Çekya karşılaşmasında şans bulması bekleniyor.

22.5 milyon Euro teklif edildi!

Kısa sürede skor katkısı yapan, oynadığı futbolla göz dolduran ve A Milli Takım'a kadar yükselen Arda haliyle peşine devleri de taktı. Yıldız oyuncu için yaz transfer döneminde Alman devi Bourissa Dortmund'un 22.5 milyon Euro, Hollanda'nın güçlü takımı Ajax'ın ise 17 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Sarı-Lacivertliler'in iki kulübe de 'hayır' yanıtı verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'da danışmanlık görevi yapan ve uzun yıllar Real Madrid ile Lille'de çalışan şu anda ise dünya devi Paris Saint Germain'de (PSG) sportif danışmanlık yapan Luis Campos'un da Arda'yı takibe aldığı kaydedildi.

Emre Demir'i de aldılar

Tüm bu iddialar devam ederken, Fichajes'ten de flaş bir haber çıktı. Barcelona'ya yakın olan Fichajes, Katalan devinin 17 yaşındaki 10 numarayı listesine aldığını ve Arda Güler'in gelişimini yakından izlediğini öne sürdü. Hatırlanacağı üzere Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i de kadrosuna katmıştı. Geçen sezonun ortasında Sarı-Kırmızılılar'la 2 milyon Euro bedelle anlaşan Barça, genç oyuncunun 18 yaşına girmesini beklemiş ve sezon başında resmi imzayı attırmıştı. Emre Barcelona Athletic'te bu sezon 6 dakika şans bulabildi.

Hedef rekor kırmak!

Başkan Ali Koç önderliğindeki Sarı-Lacivertli yönetimin, Arda için en doğru transfer politikasını izleyerek hem bonserviste kulüp rekoru kırmak istediği hem de milli oyuncunun kariyeri için en doğru seçimi yapmayı hedeflediği de gelen haberler arasında. Bu doğrultuda birçok talibi bulunan ve dünyanın her yerinden izlenen yıldız oyuncu için tok satıcı rolünü oynayacak olan Sarı-Lacivertli yönetim transfer için acele etmeyecek.

Rekor 5 satıştan 3'ü Ali Koç'a ait

Fenerbahçe'de kulüp satış rekoru Elvir Baljic'te... 99-00 sezonunda Real Madrid'e 21 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncu bu listede ilk sırada. İkinci sırada 20 milyon Euro bedelle Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi bulunuyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise imzalar Napoli'ye atıldı. 18.05'e Kim Min Jae sezon başında İtalyan ekibine gitti, 19-20 sezonunda da 16.2 milyon Euro'ya Eljif Elmas, Çizme ekibine transfer oldu. 5. sırada ise 16 milyon Euro karşılığında 15-16 sezonunda El Ahli'ye giden Moussa Sow bulunuyor. Rekor kıran 5 satıştan 3'ünün (Vedat Muriqi-Kim Min Jae-Eljif Elmas) Ali Koç başkanlığında olması da yönetim başarısı olarak dikkat çekiyor.

Yaş grubunun en değerlilerinden!

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Arda Güler'in de piyasa değeri tam 10 milyon Euro... Alman istatistik veri sitesi Transfermarkt'a göre 2005 doğumlu oyuncular arasında marketing rakamı en yüksek 5 isim arasında milli gururumuz da bulunuyor. İlk sırada Bayern Münih'li Mathys Tel (20 mil.), ikinci sırada Rennes'li Desire Doue (16 mil.), üçte Paranaense'li Vitor Roque (11 mil.) ve 4. sırada Fenerbahçe'li Arda Güler (10 mil.) bulunuyor.

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Gençlerbirliği ile anlaşma olabilir

Arda Güler'den rekor bedel bekleyen Fenerbahçe bu transfer gelirine tamamen sahip olamayacak. Gençlerbirliği'nden transfer edilen başarılı oyuncu için yapılan anlaşmaya göre oyuncunun bonservisinden gelecek paranın yüzde 20'si Ankara ekibine akartarılacak. Şu an transfer yasağı bulunan Gençlerbirliği cephesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendilerine bu pay için bir paket teklif yapacağını açıklamıştı. Gelişmeler doğrultusunda iki ekip şimdiden bir miktarda anlaşır ise yüzde 20 pay hakkını da Kanarya alabilir.

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