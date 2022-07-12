Sarı lacivertlilerin Hull City ile oynadığı hazırlık maçında 61. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu girer girmez takıma hareket getirirken 87. dakikada nefis frikik golüyle kilidi açtı. 2. golde de soldan topu içeri çevirerek önemli bir katkıda bulundu. Kayserisporlu Mensah da maçtan sonra Arda için “Brazilyalı veya İngiliz olsaydı 100 milyon Pound’a satarlardı’ paylaşımı yaptı. Biz de bu soruyu menajerleri sorduk “Arda 100 milyon pound eder mi?” İşte yanıtlar...

CEYLAN ÇALIŞKAN: MİLLİ TAKIM VE AVRUPA'DA KENDİNİ GÖSTERMESİ LAZIM

Bir futbolcunun büyük paralar etmesi için büyük kulüplerde oynaması lazım. Bizim kulüplerden yetişen oyuncuların, sözü edilen o rakamlara Avrupa’nın büyük takımlarına gitmesi çok zor. Ama her şeyden önce Arda Güler’i bir rahat bıraksınlar; 1-2 sezon rahatça futbolunu oynasın, yeteneklerini sergilesin. Özellikle milli takımda ve Avrupa kupalarında kendisinden beklenenleri yaparsa, o rakamları konuşabiliriz. Şu anda Arda Güler’e yapılacak en büyük iyilik onu 1-2 sene rahat bırakmak olur. Büyük bir yetenek ama birdenbire üzerine fazla yük bindirmemek lazım.

MİRSAD TÜRKCAN: GELECEĞİN EN BÜYÜK YILDIZI ADAY

Türkiye'de son yıllarda piyasaya çıkan en iyi oyuncu. İnanılmaz bir yetenek. İnanılmaz çalışkan, geleceğin çok büyük yıldızı olmaya büyük aday. Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatarak çok büyük, başarılı bir iş yaptı. ‘100 milyon Pound eder mi etmez mi?’ diye bilemem ama çok büyük rakamlara gideceği kesin. Kesinlikle dünyanın her liginde oynayabilecek bir kalitede. Ayakları yere basar, çok çalışmaya devam ederse ki böyle bir karakter olduğu gözüküyor. O zaman Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu en büyük yıldızı olmayı başaracaktır.

HALUK CANATAR: 2 SENE SONRA BARCELONA VEYA REAL MADRID'DE GÖREBİLİRİZ

Bana göre Türkiye’ye gelmiş geçmiş en büyük yetenek. Bu ülkede pek çok isim zaman içinde tartışılmıştır. Arda Turan mı, Sergen Yaçın mı? Ama Arda Güler’den sonra bu konu tartışmaya kapanmıştır. Bu çocuğun yeteneği hepsinin önüne geçiyor. Arda bir Dünya Kupası yaşasa bugün bütün dünyanın konuşacağı yegane isim olurdu. Bence İngiltere onun için şu an çok sert. Ama İspanya tam ona göre, biçilmiş kaftan. Barça veya Real’de yeteneklerini gösterebileceği ortamı rahat bulur. 2 sene sonra Arda’yı oralarda görürüz. İlerde 100 milyon pound çok rahat eder.

FAZIL ÖZDEMİR: REKOR BİR ÜCRETE SATILABİLİR

Arda son dönemde Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan. Bulduğu kısa sürede performansı ve oyun zekasıyla herkesi etkiledi. F.Bahçe’de ilk 11’de düzenli oynamaya başlaması ve A Milli formayı giymesi değerini daha da artıracaktır. Oyuncunun bulunduğu lig ve köklü bir Futbol ülkesinden olması, bonservisini yükselten faktörler. Biz lig ve ülke olarak maalesef biraz gerideyiz. Ancak Arda’nın Türkiye için rekor bir ücretle transfer olabileceğini düşünüyorum.

OĞUZ YÖRÜK: SONRAKİ TRANSFER BU RAKAMLARA ÇIKAR

Yurt dışında yetişse, yabancı pasaportu olsaydı şu an zaten zirvedeydi. Türk futbolunun kanayan yarası olan alt yapılarda yetersiz eğitim yüzünden sadece Allah vergisiyle buralara geldi, A takıma yükseldikten sonra yani son 1 yıldır futbol eğitimi alıyor. Gavi erken eğitim aldığı için aynı yaşta Barça’da oynuyor. Ama Arda da oralara gelecek. 1-2 yıl rötarlı olsa da gelecek. F.Bahçe’den 100 milyona gidemese de sonraki transferde bu rakamları görecektir.

ERDİNÇ ŞEHİT: OYNADIKÇA ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK

Çok yetenekli bir genç. Oynadıkça görüyorsunuz değerleniyor, değeri katlanıyor. Henüz 17 yaşında ve çok genç. Zaman onun için en güzel yorumu yapacaktır. Ama benim tecrübem Arda’nın çok iyi yerlere geleceğini söylüyor. Çok efendi, çok saygılı bir çocuk, büyümesini zaman gösterecek. Arda gibi bir çocuğu iyi yerlerde görmek her Türk gibi bizi de gururlandırır. Alt yapılarda güçlensek, oralarda daha iyi eğitimler verebilsek Arda’lar daha çok yetişecektir. (Hürriyet)