Süper Lig 'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla yıktı. Geçen hafta Kadıköy'de oynanan ve 5-4 kazanılan Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarından tepki gören Sarı-Lacivertliler'in kalecisi Altay Bayındır, Ankaragücü zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bartın'da yaşanan acı olayı anarak sözlerine başlayan 24 yaşındaki oyuncu, "Bartın'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzüldük. Tüm tedbirler alınsın ve bir daha böyle olay yaşanmasın. İçeride hocalarımızla birlikte her maçın ardından ciddi analizler yapıyoruz. Sabırsızlıktan gelen eleştiriler olacaktır. Çünkü bir beklenti var. Bizler profesyoneliz. Bazen en iyi cevap, sessiz kalmaktır. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor. Kötü giden bir şey yok. Kulaklarımı kapatmış bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum" yorununu yaptı.







