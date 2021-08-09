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Fenerbahçeli Ademi için Khimki iddiası

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Kemal Ademi, Rusya yolcusu. 25 yaşındaki futbolcunun Rus ekibi Khimki ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 20:28 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Ademi için Khimki iddiası

Fenerbahçe 'nin Basel'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşıyamayan Kemal Ademi ile yollar ayrılıyor.

Rus basınından Sport24'ün haberine göre 25 yaşındaki futbolcunun yeni adresi FK Khimki olacak. Rus ekibinin İsviçre asıllı Alman futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.


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Karagümrük'e kiralanmıştı

Kemal Ademi, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile 7 maça çıktıktan sonra devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Ademi, Karagümrük formasını Süper Lig 'de 6 kez giydi. 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki tek gollünü Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Sivas Belediye maçında kaydetmişti.

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