Fenerbahçeli 8 futbolcunun maliyeti çok skora katkısı yok!

F.Bahçe bu sezon ligde az süre alan 8 futbolcu için 12 milyon 25 bin Euro garanti ödeyecek. Bu 8 futbolcu şimdiye kadar ligde sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı yapabildi.

ALPER ZATEN SEZONU KAPATTI!

Bu oyuncular arasında 2. yarıda esame listesinde adı olmayan Alper Potuk sezonun kalanında oynamayacak. Aynı şekilde Mehmet Ekici de ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı.

ADIL RAMİ HALA HAZIR DEĞİL!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Rami yılda 2 milyon Euro kazanacak olmasına karşın ligde sadece 1 maçta 45 dakika forma giyebildi. Yeni transfer Falette'nin ise ligde siftahı yok.

TOLGAY ARSLAN 31 DAKİKADA KALDI

Yılda 2.2 milyon Euro alan Tolgay ise 7 maçta 31 dakika oynadı. Hiç 11'de yer alamadı. Zajc ise 85 dakika süre aldı. Bu 8 isimden gelen 1 gol, 1 asistlik katkı ise Inter'e giden Victor Moses'a aitti.