Fenerbahçe'den Zenit'e yakın takip

Fenerbahçe’nin Rus rakibi, ligdeki ara sürdüğü için kamp çalışmalarıyla hazırlıklarına devam ediyor. Ersun Yanal, Ze nit’i adım adım takip ettiriyor. Mavi- Beyazlılar son olarak hazırlık maçında Dudelange ile golsüz berabere kaldı

06 Şubat 2019, Çarşamba 05:54
- A +
Fenerbahçe'den Zenit'e yakın takip

Süper Lig’de sezonun ikinci yarı başladı, 20. hafta geride kaldı. Rusya’da ise sezonun ikinci bölümü, 3 Mart’ta başlayacak. Bu nedenle, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zenit’in kamp çalışmaları devam ediyor. Rus ekibi, ilk olarak Katar’da kampa girdi.

Burada Rus takımlarının yer aldığı turnuvaya katılan Zenit, ardından İspanya’ya geçti. Mavi- Beyazlılar, Elche ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Semak’ın ekibi son olarak önceki akşam Lüksemburg temsilcisi Dudelange ile kozlarını paylaştı. Yeni transferlerden Yaroslav Rakitsky ve Wilmar Barrios, ilk kez Zenit formasını giydi. Serdar Azmoun ise oynamadı.

Rapor son maçtan sonra

Mücadele golsüz sona erdi. Fenerbahçe’nin teknik patronu Ersun Yanal’ın bir yardımcısının, Mavi- Beyazlılar’ı Katar ve İspanya’da adım adım takip ettiği öğrenildi. Zenit’in cuma günü Norveç ekibi Sarpsborg ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Ersun Yanal’a detaylı bir rapor sunulacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, Rus rakibiyle ilk olarak 12 Şubat Salı günü Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Rövanş ise 21 Şubat Perşembe günü Rusya’da oynanacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.