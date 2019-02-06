Süper Lig’de sezonun ikinci yarı başladı, 20. hafta geride kaldı. Rusya’da ise sezonun ikinci bölümü, 3 Mart’ta başlayacak. Bu nedenle, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zenit’in kamp çalışmaları devam ediyor. Rus ekibi, ilk olarak Katar’da kampa girdi.

Burada Rus takımlarının yer aldığı turnuvaya katılan Zenit, ardından İspanya’ya geçti. Mavi- Beyazlılar, Elche ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Semak’ın ekibi son olarak önceki akşam Lüksemburg temsilcisi Dudelange ile kozlarını paylaştı. Yeni transferlerden Yaroslav Rakitsky ve Wilmar Barrios, ilk kez Zenit formasını giydi. Serdar Azmoun ise oynamadı.

Rapor son maçtan sonra

Mücadele golsüz sona erdi. Fenerbahçe’nin teknik patronu Ersun Yanal’ın bir yardımcısının, Mavi- Beyazlılar’ı Katar ve İspanya’da adım adım takip ettiği öğrenildi. Zenit’in cuma günü Norveç ekibi Sarpsborg ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Ersun Yanal’a detaylı bir rapor sunulacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, Rus rakibiyle ilk olarak 12 Şubat Salı günü Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Rövanş ise 21 Şubat Perşembe günü Rusya’da oynanacak.