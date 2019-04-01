Golcü konusunda yıllardır sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu sorunu kalıcı şekilde çözmek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler’in transfer listesinde bulunan isimler arasında en dikkat çekici olanı Torino’nun İtalyan golcüsü Simone Zaza… Sezon başında Valencia’dan kiralanan ve İtalyan kulübünün performansından memnun olmamasına rağmen 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu kullandığı Zaza’yı satmak istediği, Fenerbahçe’nin de tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.

SÜPER TRANSFER OLUR

Zaman zaman İtalya Milli Takımı’na da çağırılan 27 yaşındaki santrfor için 10 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkaran Ali Koç yönetimi, “Fener Ol!” isimli kampanyadan elde edilecek geliri bu transferde kullanmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin futbolcu ve ailesiyle yakından tanıştığı, sezon sonuna doğru Torino kulübüyle de masaya oturarak bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. Zaza için Yanal’ın “süper transfer olur” dediği gelen haberler arasında.

Kaynak: Güneş