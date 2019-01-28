Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim ile ilgili gelişmeler dikkat çekti. İtalya'da Calcio Mercato'nun yazdığı özel haberde, Milan forması giyen stoper Christian Zapata'ya Fenerbahçe'den 2 yıllık teklif gittiği ve görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Sezon sonunda Milan'la sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoperin yeni bir kulüp arayışında olduğu dile getirildi.

Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun Zapata ve menajeriyle bir görüşme yaptığı, mevcut sözleşmesini yenilemek istedikleri ifade edildi. Ancak Zapata cephesi bu teklife olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli savunmacının devre arası transfer dönemi bitene kadar yeni bir kulüple anlaşma zemini aradığı aktarıldı. Milan'ın da oluşan bu durumdan dolayı Zapata'dan para kazanmak istediği ve tekliflere açık olduğu bildirildi. Şu anda Fenerbahçe'nin en ciddi aday olduğu kaydedildi.

(Milliyet)